Вера Брежнева расплакалась на выпускном своей дочери Сони. Певица призналась, что испытывает чувство щемящей тоски и рассказала, как трудно быть родителем.

Вера Брежнева расплакалась на выпускном своей дочери Сони.Певица призналась, что испытывает чувство щемящей тоски и рассказала, кактрудно быть родителем.Старшая дочь окончила школу. Певица показалаподписчикам фотографию с выпускного в элитном учебном заведении в Калифорнии.На снимке артистка крепко обнимает Соню, обе счастливо улыбаются.И все же, выпускной дочери принес Вере Брежневой не толькорадость – чувства довольно сложные, рассказала певица."Это такое приятное чувство – смесь любви, гордости,щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная иответственная работа – это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас,успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас", – подписала постисполнительница. Брежнева призналась, что на мероприятии даже расплакалась.В комментариях к фотографии отметилась и сама Соня. "Мамочкалюбимая, только без слез. Наши дети будут лучше, чем мы", – написала дочьБрежневой (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).поддержали звездные друзья. "Удачи твоейкрасотке! Максимальной реализации, и непременно чувствовать себя счастливой иорганичной во всем, что она будет делать", – пожелала подруге ее коллегаНадежда Мейхер.Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню, котораяродилась от Виталия Войченко, а также девятилетнюю Сару от брака с бизнесменомМихаилом Киперманом. Старшая дочь с зимы 2018 года живет в США,где обучалась в элитной частной школе, лучшей в Калифорнии. Обучение в OjaiValley School стоит около 60 000 долларов, пишет .