Вера Брежнева расплакалась на выпускном своей дочери Сони.
Певица призналась, что испытывает чувство щемящей тоски и рассказала, как
трудно быть родителем.
Вера Брежнева расплакалась на выпускном своей дочери Сони.
Певица призналась, что испытывает чувство щемящей тоски и рассказала, как
трудно быть родителем.
Старшая дочь окончила школу. Певица показала
подписчикам фотографию с выпускного в элитном учебном заведении в Калифорнии.
На снимке артистка крепко обнимает Соню, обе счастливо улыбаются.
И все же, выпускной дочери принес Вере Брежневой не только
радость – чувства довольно сложные, рассказала певица.
"Это такое приятное чувство – смесь любви, гордости,
щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и
ответственная работа – это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас,
успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас", – подписала пост
исполнительница. Брежнева призналась, что на мероприятии даже расплакалась.
В комментариях к фотографии отметилась и сама Соня. "Мамочка
любимая, только без слез. Наши дети будут лучше, чем мы", – написала дочь
Брежневой (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
поддержали звездные друзья. "Удачи твоей
красотке! Максимальной реализации, и непременно чувствовать себя счастливой и
органичной во всем, что она будет делать", – пожелала подруге ее коллега
Надежда Мейхер.
Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню, которая
родилась от Виталия Войченко, а также девятилетнюю Сару от брака с бизнесменом
Михаилом Киперманом. Старшая дочь с зимы 2018 года живет в США,
где обучалась в элитной частной школе, лучшей в Калифорнии. Обучение в Ojai
Valley School стоит около 60 000 долларов, пишет .