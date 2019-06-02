Дочь умершей Юлии Началовой вывезли за пределы России.
Бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин, отправился со всей семьей к морю.
Дочь умершей Юлии Началовой вывезли за пределы России.
Бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин, отправился со всей семьей к морю.
Дочь Юлии Началовой Вера отправилась на отдых в Турцию в
компании своего отца Евгения Алдонина, его супруги Ольги и маленького Артема.
Учеба в школах – общеобразовательной и музыкальной – у Веры завершилась, так
что она может отвлечься от проблем и провести время с семьей на курорте. Судя
по всему, звездная семья отправилась в Турцию.