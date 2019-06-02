Дочь умершей Юлии Началовой вывезли за пределы России. Бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин, отправился со всей семьей к морю.

Дочь умершей Юлии Началовой вывезли за пределы России.Бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин, отправился со всей семьей к морю.Дочь Юлии Началовой Вера отправилась на отдых в Турцию вкомпании своего отца Евгения Алдонина, его супруги Ольги и маленького Артема.Учеба в школах – общеобразовательной и музыкальной – у Веры завершилась, такчто она может отвлечься от проблем и провести время с семьей на курорте. Судяпо всему, звездная семья отправилась в Турцию.