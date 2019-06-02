Депутаты Законодательного собрания, Государственной думы, члены и сторонники Единой России начали сбор средств для пострадавших при ЧП в Дзержинске. Они предложили присоединиться к этой инициативе всем неравнодушным.

Депутаты Законодательного собрания, Государственной думы, члены и сторонники "Единой России" начали сбор средств для пострадавших при ЧП в Дзержинске. Они предложили присоединиться к этой инициативе всем неравнодушным."Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, им всем будет оказана необходимая медицинская помощь", – рассказал депутат Госдумы, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин. Он подчеркнул, что все необходимую помощь также окажут волонтеры партии."Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам", – добавил парламентарий. По его словам, в 3 июня будет открыт специальный расчетный счет, куда все желающие помочь землякам жители Нижегородской области смогут перечислить деньги.Денис Москвин подчеркнул, что по поручению губернатора региона Глеба Никитина правительством области был создан оперативный штаб. Кроме того, большую работу проводит администрация города.Напомним, 1 июня на ГосНИИ "Кристал" в городе Дзержинск Нижегородской области прогремело несколько взрывов. В результате ЧП пострадали десятки человек. По последним данным, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние многих оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в расположенных в окрестностях завода домах.