В среду в столице температура поднимется до 30 градусов, и такая жара продержится минимум до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В среду в столице температура поднимется до 30 градусов, и такая жара продержится минимум до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.20-22 градуса выше ноля в понедельник соответствуют норме, а вот со вторника развивается блокирующий антициклон. Повышается давление, наступает жаркая погода. Высокими будут и ночные температуры, вплоть до 19 градусов по Цельсию.Всю неделю осадков не ожидается, передает ТАСС.