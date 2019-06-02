Российский легионер чешского футбольного клуба Млада Болеслав Николай Комличенко стал для своей команды настоящей палочкой-выручалочкой. Один его гол сначала вывел Младу в финал турнира за место в Лиге Европы, а второй подарил партнерам место в евротурнире.

Российский легионер чешского футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал для своей команды настоящей палочкой-выручалочкой. Один его гол сначала вывел "Младу" в финал турнира за место в Лиге Европы, а второй подарил партнерам место в евротурнире.В финальной встрече внутричешских состязаний за право осенью сыграть в Лиге Европы "Млада Болеслав" переиграла "Баник" из Остравы со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий Комличенко.Николай впервые в своей карьере вызван в расположение сборной России, которая с пятницы веде подготовку к двум отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года – против сборных Сан-Марино и Кипра.