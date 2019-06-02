Глава Сбербанка Герман Греф назвал США очевидным лидером в мире в области технологий.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал США "очевидным лидером в мире" в области технологий."Соединенные Штаты Америки — страна, обладающая всеми элементами технологий, которые позволяют решать сегодня очень широкий спектр задач с помощью искусственного интеллекта", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он отметил, что нужны хорошие высокопроизводительные чипа, современная архитектура и способность ее производить. "Сегодня самые современные чипы производятся на технологиях десять нанометров. В России, к сожалению, пока такой технологии нет. Поэтому если говорить о компонентной базе, мы, конечно, зависим от импорта и от большого количества программных решений тоже", — резюмировал Греф.Стать первой в мире в области технологий – задача для России "пока нерешаемая", считает глава Сбербанка. Но наша страна может войти в пятерку лидирующих стран. "Соединенные Штаты Америки, Япония, Южная Корея, Китай и Россия — это пять стран, которые имеют собственные элементы критически важной цифровой инфраструктуры", — подчеркнул Греф.Он добавил, что у России "есть заделы, и это очень хорошо". "Конечно, это потребует инвестиций, в том числе инвестиций со стороны государства. Все страны инвестируют в год из бюджета не менее 1 миллиарда долларов", — отметил он.В РФ суммы "пока не определены", но как только будет подписана национальная стратегия в области искусственного интеллекта, правительству поручат утвердить дорожную карту по развитию технологии, и там будут определены конкретные мероприятия и суммы.