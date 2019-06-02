Итоги президентских выборов, прошедших в Литве в конце мая, утвердила главная избирательная комиссия.

Итоги президентских выборов, прошедших в Литве в конце мая, утвердила главная избирательная комиссия, сообщила журналистам глава комиссии Лаура Матьешайтите, ее слова приводит ТАСС. Матьешайтите подтвердила предварительные итоги выборов 26 мая — президентом на следующие пять лет избран экономист Гитанас Науседа, он победил соперников, набрав 65,68% голосов избирателей. На втором месте с большим отрывом оказался экс-министр финансов Ингрида Шимоните, она набрала 33,04%.Итоги выборов в Европарламент таковы: из одиннадцати мандатов Литвы три достались оппозиционерам из партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", по два — правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" и Социал-демократической партии Литвы. В Европарламент прошли два представителя нацменьшинств — сохранившие мандаты в Европарламенте прежнего созыва лидер партии "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей" Вальдемар Томашевский и лидер Партии труда уроженец России Виктор Успасских.Теперь избранным депутатам предстоит выбрать место работы и сдать национальный мандат в случае решения работать в Европарламенте.