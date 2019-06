Армия обороны Израиля опубликовала в своем микроблоге видео ракетного удара по Сирии. В сообщении уточняется, что удар стал ответом на пуски двух снарядов в направлении Голанских высот.

Армия обороны Израиля опубликовала в своем микроблоге видео ракетного удара по Сирии. С воздуха атакованы несколько военных целей: артиллерийские батареи, разведпосты, батарея противовоздушной обороны. Погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения. Израильские ракеты были сбиты системами ПВО. В сообщении уточняется, что удар стал ответом на пуски снарядов в направлении Голанских высот. Предыдущий подобный инцидент произошел в конце мая.Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q— Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.Удары с воздуха по артиллерийским и зенитно-ракетной батареям были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части Голанских высот​​​. Израильская армия ранее заявляла, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал, что его страна будет реагировать с большой силой на любую агрессию против нее.Израиль отбил Голанские высоты у Сирии во время Шестидневной войны 1967 года, а в 1981-м аннексировал их. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта. Очень часто Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.