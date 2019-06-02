Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису против аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Россиянин заявил, что ожидает упорного матча с аргентинским соперником.

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису против аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Россиянин заявил, что ожидает упорного матча с аргентинским соперником."Я несколько раз играл с Хуаном Мартином, это были очень упорные матчи, и я имел шансы выиграть — признается Хачанов, слова которого приводит Евроспорт.Ru. – Он входит в топ рейтинга мирового тенниса и показывает хороший уровень после травмы. Буду готовится к нему и постараюсь пройти в полуфинал Roland Garros."Напомним, что Хачанов в борьбе за путевку в четвертьфинал French Open одержал победу над словацким теннисистом Мартином Клижаном. Встреча с дель Потро состоится в понедельник, третьего июня.