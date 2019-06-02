Завод Foxconn в Китае сокращает производство смартфонов Huawei, передает телеканал Россия 24.

Завод Foxconn в Китае сокращает производство смартфонов Huawei, передает телеканал "Россия 24". По информации местных СМИ, на днях были остановлены несколько линий, где производились телефоны этой марки. Газета South China Morning Post написала, что прекращается в первую очередь выпуск смартфонов, которые планировали отправить на экспорт.Об этом можно судить по ситуации с недавней новинкой Honor 20. В Китае он уже поступил в продажу и пользуется огромным спросом, в то время как в Европе купить этот смартфон — проблема. Прежде всего, из-за американских санкций. Китайский завод Foxconn известен, как самое крупное производство смартфонов Apple. Они пока выпускаются в прежнем объеме.