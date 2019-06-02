Наташа Королева в день своего рождения не только принимала
подарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами. Праздник артистка
отметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнить
эротический танец в гримерке.
Наташа Королева в день своего рождения не только принимала
подарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами. Праздник артистка
отметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнить
эротический танец в гримерке.
исполнилось 46 лет – хотя по ней, конечно,
этого не скажешь. Бурлящую энергию юная исполнительница выплеснула на концерте,
на который пригласила своих друзей. Поздравить певицу пришли Стас Михайлов с
семьей и Ида Достман.
Была среди гостей и вдова народного артиста Иосифа Кобзона —
Нелли Михайловна. После похорон мужа она не часто появляется на публике. Нелли
Кобзон в основном посещает мероприятия, связанные с благотворительностью: как
стало известно, она решила продолжить благородное дело мужа, пишет "7Дней".
Концерт прошел в Академическом театре "Русская песня".
Незадолго до выхода на сцену получила поздравления от
экс-супруга Игоря Николаева. Это ее так вдохновило, что певица прямо в гримерке
сняла небольшой ролик – исполнила
эротичный танец в парике с элементами стриптиза. Видео очень понравилось
действующему мужу Сергею Глушко: Тарзан в комментариях нежно поздравил любимую
"с Днюшечкой".
День рождения завершился скромным ужином в кругу
друзей. Репортеры ждут продолжения банкета в воскресенье – зная неуемный характер
Королевой, предполагают, что веселье еще не окончено.