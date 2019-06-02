Наташа Королева в день своего рождения не только принимала подарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами. Праздник артистка отметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнить эротический танец в гримерке.

Наташа Королева в день своего рождения не только принималаподарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами. Праздник артисткаотметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнитьэротический танец в гримерке.исполнилось 46 лет – хотя по ней, конечно,этого не скажешь. Бурлящую энергию юная исполнительница выплеснула на концерте,на который пригласила своих друзей. Поздравить певицу пришли Стас Михайлов ссемьей и Ида Достман.Была среди гостей и вдова народного артиста Иосифа Кобзона —Нелли Михайловна. После похорон мужа она не часто появляется на публике. НеллиКобзон в основном посещает мероприятия, связанные с благотворительностью: какстало известно, она решила продолжить благородное дело мужа, пишет "7Дней".Концерт прошел в Академическом театре "Русская песня".Незадолго до выхода на сцену получила поздравления отэкс-супруга Игоря Николаева. Это ее так вдохновило, что певица прямо в гримеркесняла небольшой ролик – исполнилаэротичный танец в парике с элементами стриптиза. Видео очень понравилосьдействующему мужу Сергею Глушко: Тарзан в комментариях нежно поздравил любимую"с Днюшечкой".День рождения завершился скромным ужином в кругудрузей. Репортеры ждут продолжения банкета в воскресенье – зная неуемный характерКоролевой, предполагают, что веселье еще не окончено.