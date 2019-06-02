В Самаре состоялся ответный стыковой матч по футболу, в котором Крылья Советов на домашнем стадионе принимали соперников из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, но место в РПЛ досталось Крылышкам.

В Самаре состоялся ответный стыковой матч по футболу, в котором "Крылья Советов" на домашнем стадионе принимали соперников из "Нижнего Новгорода". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, но место в РПЛ досталось "Крылышкам".Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча. Они проиграли в один. Автором единственного гола в поединке стал полузащитник "Нижнего" Даниил Фомин, реализовавший пенальти.Несмотря на поражение, "Крылья Советов", как и ранее "Уфа", смогли сохранить свои места в российской премьер-лиге. Следующий сезон он проведут в высшем эшелоне российского футбола, в то время как "Нижний Новгород" и "Томь" продолжат свои выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).Таким образом, состав участников на следующий сезон РПЛ выглядит следующим образом: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Арсенал" (Тула), "Оренбург", "Ахмат", "Ростов", "Урал", "Рубин", "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Тамбов" и "Сочи".