Гоша Куценко и Алексей Воробьев оскандалились на светском рауте. На мероприятии в одном из столичных ресторанов две звезды сошлись в схватке. Бой проходил в мужском туалете, от госпитализации участники отказались.

Гоша Куценко и Алексей Воробьев оскандалились на светскомрауте. На мероприятии в одном из столичных ресторанов две звезды сошлись всхватке. Бой проходил в мужском туалете, от госпитализации участникиотказались.и Алексей Воробьев были гостями частнойвечеринки, которая прошла в ресторане "Асаки". В какой-то моментзвезды, известные совместным участием в нескольких кинопроектах – и даже, кажется,подружившиеся на почве совместного творчества – отправились друг за другом втуалет. Извлекать из мужской комнаты их пришлось охране."Если честно, мы не сразу поняли, что в мужской комнатечто-то происходит. Как говорится, ничто не предвещало! Это был светский раут.Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарномнастроении. Много шутил, общался", – рассказала репортерам гостья вечераТатьяна Карматкова.По слова актрисы и телеведущей, подъехал позже.Татьяна толком не поняла, что произошло потом – актер, кажется, что-то сказалВоробьеву."Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то времятуда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же тольковидела, как всех выводили", – приводит слова Карматковой .Издание напоминает, что Алексей Воробьев изнакомы уже много лет. Весной 2013-го друзья снимались в фильме "Сокровищаозера Кабан". Сообщалось, что совместные съемки еще больше сплотилиартистов. Тем более удивляет их конфликт, о причинах которого до сих пор ничегонеизвестно.