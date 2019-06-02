Гоша Куценко и Алексей Воробьев оскандалились на светском
рауте. На мероприятии в одном из столичных ресторанов две звезды сошлись в
схватке. Бой проходил в мужском туалете, от госпитализации участники
отказались.
Гоша Куценко и Алексей Воробьев оскандалились на светском
рауте. На мероприятии в одном из столичных ресторанов две звезды сошлись в
схватке. Бой проходил в мужском туалете, от госпитализации участники
отказались.
и Алексей Воробьев были гостями частной
вечеринки, которая прошла в ресторане "Асаки". В какой-то момент
звезды, известные совместным участием в нескольких кинопроектах – и даже, кажется,
подружившиеся на почве совместного творчества – отправились друг за другом в
туалет. Извлекать из мужской комнаты их пришлось охране.
"Если честно, мы не сразу поняли, что в мужской комнате
что-то происходит. Как говорится, ничто не предвещало! Это был светский раут.
Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном
настроении. Много шутил, общался", – рассказала репортерам гостья вечера
Татьяна Карматкова.
По слова актрисы и телеведущей, подъехал позже.
Татьяна толком не поняла, что произошло потом – актер, кажется, что-то сказал
Воробьеву.
"Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время
туда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только
видела, как всех выводили", – приводит слова Карматковой .
Издание напоминает, что Алексей Воробьев и
знакомы уже много лет. Весной 2013-го друзья снимались в фильме "Сокровища
озера Кабан". Сообщалось, что совместные съемки еще больше сплотили
артистов. Тем более удивляет их конфликт, о причинах которого до сих пор ничего
неизвестно.