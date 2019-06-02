В столице Испании на стадионе клуба Атлетико завершился финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Встречались английские команды Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур. Счет был открыт уже на 2-й минуте с пенальти, а общий результат – 2:0 в пользу мерсисайдского клуба.

В столице Испании на стадионе клуба "Атлетико" завершился финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Встречались английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур". Счет был открыт уже на 2-й минуте с пенальти, а общий результат – 2:0 в пользу мерсисайдского клуба.Финальная пара нынешнего розыгрыша главного евротурнира оказалась абсолютно непрогнозируемой. При этом "Ливерпуль", который и в прошлом сезоне добрался до финала, где уступил мадридскому "Реалу" (1:3), еще хоть как-то числился в фаворитах, а вот участие в решающем матче лондонских "шпор" оказалось настоящим сюрпризом.Стоит отметить, что "красные" немецкого тренера Юргена Клоппа по пути в финал убрали с дороги мюнхенскую "Баварию" (0:0, 3:1), португальский "Порту" (2:0, 4:1) и в драматичном полуфинале испанскую "Барселону" (0:3, 4:0). "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино обыграл немецкую "Боруссию" (3:0, 1:0), английский "Манчестер Сити" (1:0, 3:4) и голландский "Аякс" (0:1, 3:2).Команду, к слову, в чемпионате Англии дважды встречались друг с другом и оба раза победа с одинаковым счетом 2:1 была на стороне "Ливерпуля". Третий раз "красные" выиграли в финале Лиги чемпионов.Матч начался с шоу полуголой фанатки: девушка в купальнике выбежала на поле, но ее в итоге захватили сотрудники безопасности арены и выдворили за пределы стадиона.А затем началась игра, которая сразу пошла не по сценарию "Хотсупр": уже на первой минуте встречи мяч в суматохе у ворот лондонцев попал в руку Сиссоко и судья матча Дамир Скомина показал на "точку". Мохамед Салах уверенно реализовал 11-метровый.Естественно, что после этого игра мерсисайдцев шла "по счету", а их соперники искали пути к воротам "Ливерпуля", не забывая, впрочем, о своей половине поля, ибо второй гол уже точно лишил бы "шпоры" всех шансов.Стоит отметить, что в финале на поле вышли ранее травмированные Харри Кейн у "Тоттенхэма" и Фирмино за "Ливерпуль". Первый не участвовал в подвигах своего клуба на пути к финалу и выздоровел только к концу мая. Фирмино отсутствовал в составе "красных" с 1 мая. К слову, эксперты считали, что выход Кейна может нарушить монолит игры "шпор" именно по причине его отсутствия в большинстве последних по времени важных встреч.Можно сказать, что Кейн "Тоттенхэму" не помог. Все-таки быстрый гол сыграл свою роль: "Ливерпуль" очень грамотно выстроил игру, мощно использовал прессинг и старательно насыщал оборону в те моменты, когда соперник пытался провести быстрые атаки. Время шло, а счет не менялся. А в самой концовке встречи второй гол в ворота "шпор" провел Ориги.