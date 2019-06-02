Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор предложил провести матч-реванш Флойду Мэйвезеру-младшему. Ирландец бросил вызов своему сопернику после боя Энди Руиса-младшего и Энтони Джошуа.

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор предложил провести матч-реванш Флойду Мэйвезеру-младшему. Ирландец бросил вызов своему сопернику после боя Энди Руиса-младшего и Энтони Джошуа."Великолепный бокс, а я собираюсь насладиться еще одним поединком, — написал Макгрегор в своем Twitter-аккаунте. – Бросаю вызов Мэйвезеру на матч-реванш! В этот раз я буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся с тобой, дружище!"Напомним, что предыдущий бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйвезером состоялся в августе 2017 года. Тогда победу техническим нокаутом в 10 раунде одержал американский боксер.