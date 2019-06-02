Оперная певица Мария Максакова обратилась в председателю Следкома Александру Бастрыкину с просьбой расследовать возможную причастность бывшего сотрудника Следкома Дениса Панаитова к смерти ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала НТВ.

Оперная певица Мария Максакова обратилась к председателю Следкома Александру Бастрыкину с просьбой расследовать возможную причастность бывшего сотрудника Следкома Дениса Панаитова к смерти ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала НТВ.Максакова попросила изучить материалы, попавшие в интернет. Кроме того, в эфир попали съемки скрытой камерой встречи Максаковой и Панаитова, когда тот предложил супругам обменяться квартирами. Панаитову на тот момент принадлежала квартира в Киеве, и он претендовал на московскую недвижимость (квартира в "Москва-Сити") пары.Тем не менее, по словам певицы, Панаитову удалось обмануть Екатерину Вороненкову, ее падчерицу, бывшую посредником при заключении сделки. Мужчина выманил у девушки расписку в получении 38 миллионов рублей, возможно, опоив ее наркотическими веществами.Панаитов запугивал девушку, после подписания документов она пропала.В настоящее время певица судится из-за квартир в Москве и Киеве, которые достались Панаитову. А в сентябре она подала иск к своему новому мужу Далхату Хахалеву, требуя аннулировать сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.Вороненков уехал на Украину в 2016 году, мотивируя отъезд политическими причинами. По версии следствия, Вороненков скрывался от правосудия, так как был причастен к рейдерскому захвату здания в Москве. Через год он был убит в Киеве.