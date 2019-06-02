Задержанная в Подмосковье женщина, оставившая в хостеле годовалых двойняшек, на допросе в Следственном комитете рассказала, что детей она не бросала, а передала их няне. Накануне женщину 1989 года рождения задержали полицейские в подмосковном Видном.

Задержанная в Подмосковье женщина, оставившая в хостеле годовалых двойняшек, на допросе в Следственном комитете рассказала, что детей она не бросала, а передала их няне. Накануне женщину 1989 года рождения задержали полицейские в подмосковном Видном.Все произошло вечером 28 мая в подмосковных Котельниках, напоминает телеканал "Россия 24". Женщина с двумя детьми обратилась к администратору хостела, а в ответ на просьбу предоставить паспорт заявила, что документы остались в машине, и ушла. Малыши сейчас находятся под присмотром врачей.