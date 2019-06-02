Милан, занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов. Ранее клуб отправил в отставку главного тренера Дженнаро Гаттузо.

"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов. Ранее клуб отправил в отставку главного тренера Дженнаро Гаттузо."Милан" не стал продлевать контракты с защитниками Кристианом Сапатй и Иньяцио Абате, полузащитниками Рикардо Монтоливо, Андреа Бертолаччи и Хосе Маури. Футболисты стали свободными агентами и могут подыскивать себе новые команды.Кроме того, "Милан" выставил на трансфер еще трех игроков. Это защитник Диего Лаксальт, полузащитники Саму Кастильехо и Хакан Чолханоглу.