Татьяна Брухунова привела Евгения Петросяна в театр. Восторженные отзывы о постановке молодая помощница юмориста оставила в своем микроблоге: ее поразила воздушная красота балета.

Татьяна Брухунова привела Евгения Петросяна в театр. Восторженныеотзывы о постановке молодая помощница юмориста оставила в своем микроблоге: еепоразила воздушная красота балета.продолжает опровергать слухи о расставаниис Евгением Петросяном – не словами, а действием. Молодая помощница российскогокомика устроила совместный тур по театрам, где публика может наблюдать засчастливой парой. Но и об эстетическом удовольствии от этих походов Татьяна незабывает.На днях пара побывала в Большом театре – там давали "Жизель".Балет потряс Татьяну Брухунову до глубины души."Это был самый волшебный балет, что я видела! "Жизель"в исполнении фантастической Светланы Захаровой! Утонченная красота воздушныхбалерин просит не дышать… как это прекрасно", – восторгается помощницаПетросяна в Instagram.Почти так же восторгалась несколькимиднями ранее. 30-летняя помощница Петросяна в обществе сатирика посетила постановку"Двое на качелях" в театре "Современник". ВосхитиласьБрухунова игрой дочери Аллы Пугачевой – певицы Кристины Орбакайте, котораязаменила в спектакле актрису Чулпан Хаматову.Тем временем в Сети продолжается бурное обсуждение личнойжизни известного юмориста Евгения Петросяна и . Периодическипоявляются новые скандальные слухи. Недавно Татьяне пришлось опровергатьинформацию о своем романе с директором Петросяна – она назвала эти сообщения"заказухой", напоминает Teleprogramma.pro.