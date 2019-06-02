Татьяна Брухунова привела Евгения Петросяна в театр. Восторженные
отзывы о постановке молодая помощница юмориста оставила в своем микроблоге: ее
поразила воздушная красота балета.
Татьяна Брухунова привела Евгения Петросяна в театр. Восторженные
отзывы о постановке молодая помощница юмориста оставила в своем микроблоге: ее
поразила воздушная красота балета.
продолжает опровергать слухи о расставании
с Евгением Петросяном – не словами, а действием. Молодая помощница российского
комика устроила совместный тур по театрам, где публика может наблюдать за
счастливой парой. Но и об эстетическом удовольствии от этих походов Татьяна не
забывает.
На днях пара побывала в Большом театре – там давали "Жизель".
Балет потряс Татьяну Брухунову до глубины души.
"Это был самый волшебный балет, что я видела! "Жизель"
в исполнении фантастической Светланы Захаровой! Утонченная красота воздушных
балерин просит не дышать… как это прекрасно", – восторгается помощница
Петросяна в Instagram.
Почти так же восторгалась несколькими
днями ранее. 30-летняя помощница Петросяна в обществе сатирика посетила постановку
"Двое на качелях" в театре "Современник". Восхитилась
Брухунова игрой дочери Аллы Пугачевой – певицы Кристины Орбакайте, которая
заменила в спектакле актрису Чулпан Хаматову.
Тем временем в Сети продолжается бурное обсуждение личной
жизни известного юмориста Евгения Петросяна и . Периодически
появляются новые скандальные слухи. Недавно Татьяне пришлось опровергать
информацию о своем романе с директором Петросяна – она назвала эти сообщения
"заказухой", напоминает Teleprogramma.pro.