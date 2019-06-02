Более двух тысяч человек вышли на уборку в Дзержинске после взрывов заводе ГосНИИ Кристалл, около тысячи из них — сотрудники образовательных учреждений, а также полицейские и спасатели МЧС, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Более двух тысяч человек вышли на уборку в Дзержинске после взрывов заводе ГосНИИ "Кристалл", около тысячи из них — сотрудники образовательных учреждений, а также полицейские и спасатели МЧС, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.По его словам, на "субботнике" трудились свыше 150 волонтеров, работу которых глава региона отметил отдельно.Кроме того, Никитин поблагодарил родителей, пришедших помочь привести в порядок школы и детские сады. К понедельнику в Дзержинске обещали восстановить четыре школы, где должен пройти ЕГЭ, пишет ТАСС.В результате взрывов в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" 1 июня пострадали 89 человек, 16 пришлось госпитализировать. Возникший после взрывов пожар распространился не только на Дзержинск, но и на соседние на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. На данный момент аварийно-спасательная операция завершена. По факту взрывов возбуждено уголовное дело. Местные власти пообещали, что пострадавшие получат компенсацию.