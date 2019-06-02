В субботу в Днепропетровской области во время проведения музыкального фестивала Kozak Fest от порывистого ветра обрушилась крыша на сцене. В результате инцидента погиб мужчина, еще два человека получили травмы.

В субботу в Днепропетровской области во время проведения музыкального фестивала от порывистого ветра обрушилась крыша на сцене.Инцидент произошел в Днепропетровской области неподалеку от деревни Желтоалександровка в Пятихатском районе — в этом месте проводился фестиваль украинской музыки Kozak Fest.Накануне вечером, 1 июня, от порывистого ветра стали рушиться палатки, а затем упала крыша на сцене, установленной в открытой местности. По сообщению заместителя начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольги Кузнецовой, в результате инцидента погиб мужчина 1971 года рождения. Еще две женщины получили переломы.О других пострадавших не сообщается. Окончание фестиваля было запланировано на воскресенье, 2 июня, однако в этот день все выступления были отменены. "Всю ночь команда Kozak Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены", — сообщили организаторы на своей странице в социальной сети.Фестиваль Kozak Fest проводится с 2015 года и посвящен победе Богдана Хмельницкого и Тугай-бея во главе объединенного войска запорожского и крымскотатарского над Речью Посполитой в битве под Желтыми Водами в 1648 году.