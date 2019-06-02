В Орловской области (город Ливна) уволят руководителя и замруководителя исправительной колонии №2, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Причина тому – появившееся в интернете видео пышного банкета заключенных на Пасху.

В Орловской области (город Ливна) уволят руководителя и замруководителя исправительной колонии №2, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Причина тому – появившееся в интернете видео пышного банкета заключенных на Пасху.Максименко добавил, что взыскание может быть наложено и на начальника тероргана. Безусловно, празднование Пасхи допустимо правилами колонии, но должно происходить подконтрольно, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку опубликованного в СМИ видео, где осужденные в колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами.