Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар, который в составе команды готовится к Кубку Америки, получил судебную претензию: его соотечественница обвинила футболиста, выступающего за французский Пари Сен-Жермен, в изнасиловании.

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар, который в составе команды готовится к Кубку Америки, получил судебную претензию: его соотечественница обвинила футболиста, выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", в изнасиловании.Скандальный инцидент, как сообщает со слов потерпевшей издание GloboEsporte.Com. произошел в одном из отелей столицы Франции 15 мая. Бразильские правоохранители сообщили, что девушка покинула Париж 17 мая, вернулась на родину и только там сообщила полиции о происшествии. По словам пострадавшей, она побоялась регистрировать дело в чужой стране и сделала это в Сан-Паулу, где живет.Женщина рассказала, что Неймар пригласил ее в Париж и оплатил путешествие. Она прибыла во Францию 15 мая и поселилась в отеле Sofitel Paris. Футболист навестил девушку в тот же вечер и был пьян. Жертва сказала, что они разговаривали, "обменялись ласками", но в определенный момент "Неймар стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения против ее воли".Адвокаты Неймара и сотрудники пресс-службы заявили о том, что окружению игрока ничего не известно об инциденте, сообщает "Спорт-экспресс". Комментарии последуют, когда прояснятся все подробности.Стоит напомнить, что в прошлом году в изнасиловании был обвинен португалец Криштиану Роналду, выступавший тогда в мадридском "Реале". Сам Криш комментировал ситуацию в том смысле, что обвинившая его женщина желал попиариться за счет футбольной звезды. Но при этом было известно, что португалец заплатил своей жертве за молчание.