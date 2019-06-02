Александр Лукашенко недавно заявил, что Конституцию Белоруссии ожидают серьезные изменения или вовсе замена на новую. К чему приведут амбиции батьки – высказался эксперт.

Александр Лукашенко недавно заявил, что Конституцию Белоруссии ожидают серьезные изменения или вовсе замена на новую. К чему приведут амбиции батьки – высказался эксперт.Материал дополняется.