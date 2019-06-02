Приходит молодой парень в аптеку:
-Мне пожалуйста один презерватиф.
Аптекарь:
-Только один?
-Да, я сегодня к девушке на ужин иду.
Немного подумав:
-Хотя у неё сестрёнка тоже ничего, давайте два.
Подумав ешё:
-Вообщето у неё и мама ничего, давайте три.
Вечером пошёл к подруге, весь ужин просидел красный как помидор, ни одного слова не сказал. После ужина заходят к подруге в комнату.
Подруга:
-Что с тобой сегодня, ты что молчишь весь вечер? Что нибудь случилось?
Парень:
-Да нет, я просто не знал, что твой папа аптекарем работает.
еще анекдот!