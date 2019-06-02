Племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль опубликовала у себя на странице в Facebook первую главу своей книги. Она посвящена истории отравления в Солсбери.

Племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль опубликовала у себя на странице в Facebook первую главу своей книги. Она посвящена истории отравления в Солсбери.Виктория пообещала, что расскажет больше о своем дяде, а также опубликует фотографии из семейного архива.В марте прошлого года Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом. Британские власти пытались обвинить во всем Россию, но никаких доказательств так и не предъявили.Более того Москва подчеркивает, что Лондон методично уничтожает все улики, а к самим Скрипалям никого не пускает, даже родственников, передает телеканал "Россия 24".