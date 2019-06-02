Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами.

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами.Проверка организована по информации, опубликованной в местном сетевом издании "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии №2 в Ливнах. На видео фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху, сообщает РИА Новости.Осенью прошлого года в прессе появились фотографии, на которых член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии в Амурской области жарит шашлыки и ест икру. Позже появилось видео, где Цеповяз запечатлен в комнате отдыха с белым диваном и телевизором, в руках у него и некоторых осужденных, составивших ему компанию, были смартфоны. Публикации вызвали широкий общественный резонанс.