В китайском Наньтуне завершился очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился медалями для российских спортсменок. Ксения Дабижа и Дарьи Рудых выиграли бронзовые медали турнира.

В китайском Наньтуне завершился очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился медалями для российских спортсменок. Ксения Дабижа и Дарьи Рудых выиграли бронзовые медали турнира.В поединке за третье место волейболистки из России одержали победу над соперницами из сборной Польши в лице Ягоды Грущинской и Александры Громадовской. Встреча завершилась со счетом 21:13, 21:16 в пользу российского тандема.Победителями же этапа стала пара из Китая – Вэнь Шуйхуэй и Ван Цзинчже. В финале китаянки взяли верх над бразильскими "пляжницами" Ангелой Лавеллой и Каролиной Хорте Максимо – 21:9, 18:21, 15:12.