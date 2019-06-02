Американская модель и тревел-блогер Кинси Волански, накануне совершившая забег на поле в полуобнаженном виде во время финала Лиги чемпионом между Ливерпулем и Тоттенхэмом, лишилась своего аккаунта в Instagram. Ее страница была заблокирована администрацией соцсети.

Американская модель и тревел-блогер Кинси Волански, накануне совершившая забег на поле в полуобнаженном виде во время финала Лиги чемпионом между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", лишилась своего аккаунта в Instagram. Ее страница была заблокирована администрацией соцсети.На данный момент публикации девушки в Instagram недоступны для просмотра. После своего перфоманса на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" численность ее подписчиков скакнула в разы – перед матчем на нее было подписано чуть больше 300 тысяч пользователей, однако вскоре их количество перевалило за два миллиона.Ни администрация ресурса, ни сама девушка пока данный инцидент не комментируют.Отметим, что Волански является возлюбленной русского блогера-пранкера Виталия Здоровецкого, который и сам ранее отличался подобными забегами на спортивных мероприятиях.