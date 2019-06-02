Телеканал Sky News Arabia заявил о новом ракетном обстреле в Сирии, удар нанесен по территориям к юго-западу от Дамаска. Есть убитые и раненые.

Телеканал Sky News Arabia заявил о новом ракетном обстреле в Сирии, удар нанесен по территориям к юго-западу от Дамаска. Есть убитые и раненые.По данным агентства "Сана", нападение осуществил Израиль. Сообщается, что ракеты были выпущены по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра. Очевидцы рассказали журналистам о мощных взрывах, которые нанесли материальный ущерб.Сирийским силам ПВО удалось поразить ракеты противника. При этом израильские военные утверждают, что две ракеты якобы были запущены с территории Сирии в сторону Голанских высот, передает телеканал "Россия 24".18 мая сирийская ПВО отразила атаку израильских военно-воздушных сил. Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.27 мая израильские ВВС атаковали сирийскую систему ПВО, из которой был обстрелян израильский самолет, который, как заявляют израильтяне, выполнял стандартный полет на севере страны.