Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнире категории Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. В матче четвертого круга Roland Garros вторая ракетка мира взял верх над аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнире категории "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции. В матче четвертого круга Roland Garros вторая ракетка мира взял верх над аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро.Надаль одержал победу над соперником по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. В четвертьфинале он сыграет либо с японцем Кеем Нисикори, либо с французом Бенуа Пером.Напомним, что ранее в четвертьфинал турнира вышел швейцарец Роджер Федерер. В случае их успешных выступлений в предстоящих матчах, в полуфинале они сыграют между собой.