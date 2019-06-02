В Новороссийске опрокинулась автоцистерна, перевозившая мазут. В результате вещество попало в ливневую канализацию. Водитель автоцистерны при аварии получил травмы, его отвезли в городскую больницу.

В Новороссийске опрокинулась автоцистерна, перевозившая мазут. В результате вещество попало в ливневую канализацию. Водитель автоцистерны при аварии получил травмы, его отвезли в городскую больницу.Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, мазут разлился на площади примерно в 20 квадратных метров. Чтобы не допустить попадания пятна мазута в Черное море, установлены специальные плавучие сооружения, которые задержат загрязнение. В местах выхода в море канализации дежурят две оперативные группы спасателей.В начале прошлого года в морском порту Новороссийска произошел разлив мазута на площади 20 квадратных метров. Силами спасателей последствия разлива были оперативно ликвидированы.