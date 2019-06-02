Во Вьетнаме грузовик, перевозящий клубни маниоки, более чем в два раза превысил разрешенную массу и обрушил мост через водоем. Затем фура обломила подъемный кран, когда ее вытаскивали из воды.

Во Вьетнаме грузовик, перевозящий клубни маниоки, обрушил мост — по нему запрещено движение транспорта массой более 8 тысяч килограммов. Вес грузовика составлял около 20 тонн.Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, неподалеку от города Каолань. Пострадавшего водителя госпитализировали, мост перекрыли, и на следующий день, в субботу, дорожные службы доставили по воде подъемный кран, чтобы вытащить грузовик.Когда к фуре привязали тросы и приподняли, кран обломился от веса грузовика, маниока и воды, попавшей в кузов и салон.В настоящее время мост по-прежнему перекрыт, и грузовик с обломками крана лежит в воде. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.