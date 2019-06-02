На Отрытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире Большого шлема, завершился очередной игровой день, в котором в женской части соревнований случился еще один сюрприз: многократная чемпионка Шлемов американка Серена Уильямс уступила соотечественнице Софии Кенин.

На Отрытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире "Большого шлема", завершился очередной игровой день, в котором в женской части соревнований случился еще один сюрприз: многократная чемпионка "Шлемов" американка Серена Уильямс уступила соотечественнице Софии Кенин.Казалось, что главной сенсацией дня станет поражение первой ракетки мира японки Наоми Осаки, но Уильямс-младшая, "посеянная" в Париже десятой, также не справилась с соперницей по третьему раунду. Причем, первую партию Кенин выиграла "в одну калитку" – 6:2. Во второй Серена вернулась в игру, но в ключевых моментах ее соперница была сильнее – 7:5.Восьмой номер "посева" в женской части французского "Шлема" австралийка Эшли Барти была сильнее немки Андреа Петкович – 6:3, 6:1. Американка с русскими корнями Аманда Анисимова выиграла матч у румынки Ирины Бегу – 7:6, 6:4.