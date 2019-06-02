Глава Рособрнадзор Сергей Кравцов в воскресенье попросил выпускников не рисковать будущим и не приносить на экзамены телефоны и шпаргалки.

Глава Рособрнадзор Сергей Кравцов в воскресенье попросил выпускников не рисковать будущим и не приносить на экзамены телефоны и шпаргалки. Как сказано в сообщении ведомства, контроль за ходом ЕГЭ отработан, и за нарушения уже был удален с экзаменов 141 нарушитель. По правилам, пойти на пересдачу они смогут не ранее, чем через год, а их текущие результаты аннулированы.По словам Кравцова, на прошедших экзаменах по литературе, географии, математике, истории и химии контролеры нашли 56 шпаргалок и 58 смартфонов, пишет ТАСС."Система надежна и позволяет оперативно выявлять практически все нарушения", — отметил руководитель Рособрнадзора.В ведомстве работает "телефон доверия" - +7 (495) 104-68-38. Рособрнадзор принимает информацию о нарушениях любого вида на экзаменах.Что касается DDoS-атаки, которой подверглись с вечера пятницы сервера ЕГЭ, то хакерам не удалось нарушить обработку результатов экзаменов.