В испанской Барселоне проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В соревнованиях смешанных пар триумфаторами стали российские спортсмены Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев.

В испанской Барселоне проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В соревнованиях смешанных пар триумфаторами стали российские спортсмены Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев.Дуэт из России получил от арбитров за свое выступление 90,4055 балла. Следом за ними на пьедестале расположились американские синхронисты Наталия Вега и Билл Мэй, набравшие 87,5144 балла. Замкнули тройку лучших испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес. Их результат составил 84,9049 балла.Этап Мировой серии в столице Каталонии завершится 2 июня.