Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.Лысенко отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. По информации издания Times, спортсмен предоставил поддельные документы, якобы подтверждающие его болезнь во время сдачи тестов.Осведомленные источники добавляют, что справку о болезни Лысенко выдала несуществующая клиника. По указанному в документах адресу расположено разрушенное здание.Ситуацию усугубляет тот факт, что в причастности к фальсификации заподозрили сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики. В случае подтверждения обвинений Россию отстранят от участия в Олимпиаде-2020.