Финал футбольной Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом врежется в память поклонникам футбола не только победой красных со счетом 2:0. Запомнится главный матч Лиги чемпионов и выбежавшей на поле полуобнаженной девушкой. И здесь остался русский след.

Финал футбольной Лиги чемпионов между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" врежется в память поклонникам футбола не только победой "красных" со счетом 2:0. Запомнится главный матч Лиги чемпионов и выбежавшей на поле полуобнаженной девушкой. И здесь остался "русский след".Дело в том, что фанатку в купальнике зовут Кинси Волански и она является тревел-блогером, моделью и актрисой. Ее женихом является коллега по блоггинг-цеху из России Виталий Здоровецкий. Он занимается пранками и имеет в Instagram 2,2 миллиона подписчиков. "Моя девочка только что засветилась в финале Лиги чемпионов. Очень горжусь тобой – ты мое все!"Примечательно, что сам Здоровецкий ранее был также замечен в аналогичном поступке – в 2014 году он прорывался на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Бразилии. Тогда Германия одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0. Был замечен Здоровецкий в прорыве и на баскетболе. В 2016 году в одном из матчей НБА он выбежал на площадку, обнаженный по торсу и с надписью на груди — "Трамп отстой".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Vitaly (@vitalyzdtv) 11 Июн 2016 в 12:13 PDTИ вот теперь на поле мадридского стадиона "Ванда Метрополитано" выбежала уже Волански. Она сделала это в купальнике с надписью Vitaly Uncencored – это сайт, который принадлежит как раз Здоровецкому. Девушка прорвалась сквозь всю службу безопасности стадиона и успела добежать до центра поля, где ее уже нагнал преследовавший стюард.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:51 PDTПозже стало известно, что по ее задумке она хотела снять купальник и пробежаться по газону полностью обнаженной. Но реализация плана не удалась. Впрочем, и без того она снискала овации заполненной под завязку футбольной арены. А позже на нее отреагировала и интернет-аудитория.Ее перфоманс молниеносно повысил популярность девушки в интернете. За считанные часы в ее Instagram-аккаунте в разы повысилось количество подписчиков. Перед матчем на нее было подписано порядка 300 тысяч пользователей, в то время как после ее забега у нее уже более двух миллионов последователей.Сама футбольная фанатка так прокомментировала свой забег на поле: "Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить сумасшедшие вещи, которые запомнишь на всю жизнь!"