В Сети
дискутируют по поводу биографической ленты об Элтоне Джоне. Центром всеобщего
внимания стал тот факт, что в российском прокате фильм будет отличаться от
оригинала.
В Сети
дискутируют по поводу биографической ленты об Элтоне Джоне. Центром всеобщего
внимания стал тот факт, что в российском прокате фильм будет отличаться от
оригинала.
Оказалось,
что из ленты вырезали кадры, на которых запечатлены страстные поцелуи и
интимные моменты с гомосексуалами. Также российских зрителей уберегут от всех
сцен, связанных с употреблением наркотиков.
Это расстроило многих киноманов нашей страны. Пользователи соцсетей открыто выражают
недовольство из-за цензуры.
Меж тем
член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян не понимает негодование публики. Общественник припомнил недавний
гей-скандал разгоревшийся на отечественном телевидении.
"Господам
очень хочется увидеть двух целующихся мужиков? Освежите в памяти прямой эфир "Евровидения" из Израиля, где все это показали в цветах и красках. Обязательно
нужно в кино видеть, как Элтон Джон совокуплялся со своим другом? Мне сразу
вспоминается фраза из фильма "Тот самый Мюнхаузен": "Из
Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он дорог нам просто как
Мюнхгаузен. Как Карл Фридрих Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет – это нас
не волнует. Не в пустыне же", – рассудил эксперт.
Вадим
Манукян считает, что настоящие поклонники британского музыканта хотят больше узнать
о его творчестве, а не перетряхивать грязное белье любимца. Также общественник
призвал не сбрасывать со счетов менталитет наших соотечественников.
"Тоже
самое с и фильмом "Рокетмен". Вовсе не
обязательно показывать все те интимные подробности, которыми он в жизни
занимался. Он зрителя интересует тем, какой он замечательный музыкант, а не
тем, чем он в постели занимался с мужчинами. А в Европе и в США пусть смотрят
без купюр. Это их дело и их менталитет. У нас в стране он другой. Да и страна у
нас неоднородная. То, что на "ура" будет принято в Москве, в
некоторых регионах страны может вызвать ненужные волнения", – заявил
эксперт.