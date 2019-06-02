В Сети дискутируют по поводу биографической ленты об Элтоне Джоне. Центром всеобщего внимания стал тот факт, что в российском прокате фильм будет отличаться от оригинала.

В Сетидискутируют по поводу биографической ленты об Элтоне Джоне. Центром всеобщеговнимания стал тот факт, что в российском прокате фильм будет отличаться оторигинала.Оказалось,что из ленты вырезали кадры, на которых запечатлены страстные поцелуи иинтимные моменты с гомосексуалами. Также российских зрителей уберегут от всехсцен, связанных с употреблением наркотиков.Это расстроило многих киноманов нашей страны. Пользователи соцсетей открыто выражаютнедовольство из-за цензуры.Меж темчлен экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян не понимает негодование публики. Общественник припомнил недавнийгей-скандал разгоревшийся на отечественном телевидении."Господамочень хочется увидеть двух целующихся мужиков? Освежите в памяти прямой эфир "Евровидения" из Израиля, где все это показали в цветах и красках. Обязательнонужно в кино видеть, как Элтон Джон совокуплялся со своим другом? Мне сразувспоминается фраза из фильма "Тот самый Мюнхаузен": "ИзМюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он дорог нам просто какМюнхгаузен. Как Карл Фридрих Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет – это насне волнует. Не в пустыне же", – рассудил эксперт.ВадимМанукян считает, что настоящие поклонники британского музыканта хотят больше узнатьо его творчестве, а не перетряхивать грязное белье любимца. Также общественникпризвал не сбрасывать со счетов менталитет наших соотечественников."Тожесамое с и фильмом "Рокетмен". Вовсе необязательно показывать все те интимные подробности, которыми он в жизнизанимался. Он зрителя интересует тем, какой он замечательный музыкант, а нетем, чем он в постели занимался с мужчинами. А в Европе и в США пусть смотрятбез купюр. Это их дело и их менталитет. У нас в стране он другой. Да и страна унас неоднородная. То, что на "ура" будет принято в Москве, внекоторых регионах страны может вызвать ненужные волнения", – заявилэксперт.