Правоохранители напомнили родителям об обеспечении безопасности детей в период летнего отдыха.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району продолжают проводить тематические встречи с родителями, школьниками и воспитанниками детских садов.Накануне Госавтоинспекторы совместно с представителями аварийно-спасательной службы организовали родительское собрание в одном из детских садов. Ключевой темой мероприятия стало напоминание об обеспечении безопасности детей в период летних каникул.Основное внимание было акцентировано на общении родителей и детей, которые на собственном примере должны обучать малышей знаниям Правил дорожного движения и основным правилам безопасности у водоемов и в других местах отдыха.Родители задали полицейским и спасателям ряд вопросов, на которые получили компетентные ответы.