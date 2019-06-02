Американец Деуэйн Крэддок, который вечером в минувшую пятницу, 31 мая, открыл огонь в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич и убил 12 человек, легально приобрел много стрелкового оружия.

Американец Деуэйн Крэддок, который вечером в минувшую пятницу, 31 мая, открыл огонь в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич и убил 12 человек, легально приобрел много стрелкового оружия.Полицейские обнаружили большое количество оружия на месте трагедии и в доме 40-летнего Крэддока, который долгие годы работал в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич.Ранее шеф городской полиции сообщил, что стрелявший был вооружен, в частности, пистолетом 45-го калибра с глушителем, большими магазинами и солидным запасом патронов.Сотрудники правопорядка отметили также, что купленное Крэддоком оружие не применялось в других случаях стрельбы в стране.Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией, пишет ТАСС.