Дональд Трамп открестился от слов, произнесенных в адрес
герцогини Сассекской. Президент США уверяет, что не оскорблял Меган Маркл – все
переврали журналисты.
Дональд Трамп открестился от слов, произнесенных в адрес
герцогини Сассекской. Президент США уверяет, что не оскорблял Меган Маркл – все
переврали журналисты.
Враждебные СМИ выдумали скандальную новость,
которая не имеет никакого отношения к действительности, заявил президент США. Американский лидер не
то что извиняться не собирается за свои слова – он заявляет, что это журналисты
распространили очередной фейк.
"Это все выдуманные новости фейковыми СМИ. Будут ли они
извиняться? Не думаю!", – написал в блоге Трамп.
Сообщения о том, что Дональд Трамп резко отреагировал на
слова супруги принца Гарри Меган Маркл, появилась накануне. давно известно о
негативном отношении герцогини Сассекской к Трампу – Меган Маркл считает, что
он разрушает американское общество. Во время президентских выборов в США Маркл
поддерживала Хиллари Клинтон.
Конфликт разгорелся в то время, когда планировалась встреча
с британской королевской семьей. Меган Маркл нарушила протокол,
отказавшись присутствовать на мероприятии. Правда, предлог герцогиня нашла
благовидный – мол. она должна ухаживать за малышом Арчи, пишет Teleprogramma.pro.
поведение бывшей актрисы возмутило. Президент
США назвал Маркл "гадской и злобной". Заявление быстро
распространилось по Сети. И тогда американский лидер пошел на попятную: он
начал оправдываться, заявляя, что никогда не говорил ничего подобного – все эти гадкие репортеры. Реакции Меган Маркл на скандал пока не последовало – видимо,
в самом деле очень занята новорожденным.