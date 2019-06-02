Дональд Трамп открестился от слов, произнесенных в адрес герцогини Сассекской. Президент США уверяет, что не оскорблял Меган Маркл – все переврали журналисты.

Дональд Трамп открестился от слов, произнесенных в адресгерцогини Сассекской. Президент США уверяет, что не оскорблял Меган Маркл – всепереврали журналисты.Враждебные СМИ выдумали скандальную новость,которая не имеет никакого отношения к действительности, заявил президент США. Американский лидер нето что извиняться не собирается за свои слова – он заявляет, что это журналистыраспространили очередной фейк."Это все выдуманные новости фейковыми СМИ. Будут ли ониизвиняться? Не думаю!", – написал в блоге Трамп.Сообщения о том, что Дональд Трамп резко отреагировал наслова супруги принца Гарри Меган Маркл, появилась накануне. давно известно онегативном отношении герцогини Сассекской к Трампу – Меган Маркл считает, чтоон разрушает американское общество. Во время президентских выборов в США Марклподдерживала Хиллари Клинтон.Конфликт разгорелся в то время, когда планировалась встречас британской королевской семьей. Меган Маркл нарушила протокол,отказавшись присутствовать на мероприятии. Правда, предлог герцогиня нашлаблаговидный – мол. она должна ухаживать за малышом Арчи, пишет Teleprogramma.pro.поведение бывшей актрисы возмутило. ПрезидентСША назвал Маркл "гадской и злобной". Заявление быстрораспространилось по Сети. И тогда американский лидер пошел на попятную: онначал оправдываться, заявляя, что никогда не говорил ничего подобного – все эти гадкие репортеры. Реакции Меган Маркл на скандал пока не последовало – видимо,в самом деле очень занята новорожденным.