Президент США Дональд Трамп пообещал всю необходимую помощь федерального правительства жителям города Вирджиния-Бич.

Президент США Дональд Трамп пообещал всю необходимую помощь федерального правительства жителям города Вирджиния-Бич. Трамп обсудил по телефону ситуацию с губернатором Вирджинии и мэром города.В пятницу вечером стрелок убил 12 человек в муниципалитете Вирджиния-Бич. Полиция установила личность убийцы — 40-летний Дуэйн Крэддок. Он был ранен полицейскими и впоследствии скончался в больнице. Власти заявили, что Крэддок был сотрудником департамента коммунальных услуг города, пишет ТАСС.Дональд Трамп в Twitter выразил сочувствие жителям Вирджиния-Бич.