Аргентинский тренер клуба Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля (0:2) считает, что шпорам очень не повезло получить пенальти уже в самом дебюте игры. Наставнику пришлось менять план на игру.

Аргентинский тренер клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) считает, что "шпорам" очень не повезло получить пенальти уже в самом дебюте игры. Наставнику пришлось менять план на игру."Начинать матч со счета 0:1 тяжело, мы изменили план на игру, — цитирует тренера "Хотспур" официальный сатй УЕФА. – Но мы гордимся этими игроками и фанатами. Мы можем быть оптимистами. Такой пенальти – это условия, к которым невозможно подготовиться"."Невозможно поверить в то, что будешь уступать в счете уже после первой минуты. Морально было очень трудно. Надо учиться, получать опыт. "Ливерпуль" был в нашем положении год назад", — сказал Почеттино."Но я очень горжусь своими игроками, тем, как мы сражались. Нам не повезло – мы пропустили гол с пенальти. Мы бились и так хорошо играли во втором тайме, я просто горжусь. Немного не повезло. Я очень рад тренировать эту группу футболистов", — отметил аргентинец."На самом деле хочется повторить такой матч, пережить снова. Финал Лиги чемпионов – лучшая игра на свете после финала чемпионата мира. Нужно стараться, верить, прокладывать себе путь. И тогда это случится снова как можно скорее", – сказал Почеттино.