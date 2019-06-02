Руководство турецкого футбольного клуба Касымпаша назначило на пост главного тренера команды Ибрахима Узюльмеза. Однако прошло четыре часа после официального назначения специалиста, а боссы уже приняли решение расстаться с ним.

Руководство турецкого футбольного клуба "Касымпаша" назначило на пост главного тренера команды Ибрахима Узюльмеза. Однако прошло четыре часа после официального назначения специалиста, а боссы уже приняли решение расстаться с ним.Узюльмез побыл главным тренером команды считанные часы и был отправлен в отставку из-за разногласий с боссами клуба, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Fanatik. Стороны разошлись во взглядах на предстоящую подготовку команды к новому сезону.Напомним, что "Касымпаша" выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции – Суперлиге. В минувшем сезоне первенства клуб финишировал на 14 месте из 18, набрав 39 очков, избежав вылета во второй эшелон турецкого футбола.