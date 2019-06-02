В Томске состоялся ответный стыковой матч по футболу между местной Томью и Уфой, по итогам которого определился обладатель места в российской премьер-лиге. Им стала команда из столицы Башкортостана, одержавшая победу по итогам двух матчей.

В Томске состоялся ответный стыковой матч по футболу между местной "Томью" и "Уфой", по итогам которого определился обладатель места в российской премьер-лиге. Им стала команда из столицы Башкортостана, одержавшая победу по итогам двух матчей.Первая встреча между командами завершилась победой уфимцев со счетом 2:0. Но в Томске подопечным Вадима Евсеева пришлось отстаивать устраивающий их результат. Уже на 11 минуте встречи нападающий томичей Алексей Гасилин открыл счет и сократил отставание от башкирского коллектива.Однако несмотря на все старания со стороны хозяев поля, этот мяч остался единственным в игре. Не помогло игрокам "Томи" даже удаление у гостей — в концовке матча вратарь "Уфы" Александр Беленов получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и покинул поле.Таким образом, футболисты "Уфы" отстояли свое место в премьер-лиге, по сумме двух матчей обыграв "Томь" со счетом 2:1. В следующем сезоне уфимцы продолжат выступления в РПЛ, а томичи – в ФНЛ, являющимся вторым по рангу эшелоном российского футбола.