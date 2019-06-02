Украинские военные проводят на побережье Азовского моря учения, в рамках которых они уничтожили первую волну морского десанта условного противника. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в своем Facebook.

Украинские военные проводят на побережье Азовского моря учения, в рамках которых они "уничтожили" первую волну морского десанта условного противника, таким образом не дав высадиться его второму эшелону. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в своем Facebook.В учениях была задействована ротная тактическая группа отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Операция проводилась при поддержке танков, артиллерии и авиации.Воинские подразделения готовятся "к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья", говорится в сообщении пресс-центра.