В воскресенье вечером в Бангкоке загорелся известный рынок Чатучак.

В воскресенье вечером в Бангкоке загорелся известный рынок Чатучак. Столб дыма виден с расстояния в несколько километров, пишет РИА Новости.Как сообщили в полиции, огонь охватил десять торговых рядов в середине рынка. Чатучак очень популярен у туристов, но, к счастью, пожар начался незадолго до закрытия, и большинство посетителей уже ушли. Пожарные эвакуировали владельцев лавок и покупателей. Сведений о пострадавших нет.За несколько часов пожарным удалось добиться определенных успехов в борьбе с огнем — цвет дыма сменился с черного на серый.Рынок Чатучак открыт по пятницам, субботам и воскресеньям. Туристы покупают на нем сувениры, мебель, редкие книги, а также тропических животных и рыб.