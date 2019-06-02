В Башкирии военные установили понтонный мост через реку Белую, чтобы сохранить транспортное сообщение с удаленным районом города Стерлитамака, передает канал Россия 24.

В Башкирии военные установили понтонный мост через реку Белую, чтобы сохранить транспортное сообщение с удаленным районом города Стерлитамака, передает канал "Россия 24".Там проживает 20 тысяч человек. И это единственная короткая дорога, которая связывает их с другими районами города.Длина моста — 115 метров, а его установка заняла всего два часа. Кроме того, его возведение поможет организовать работы по ремонту основного моста, который эксперты признали аварийным.