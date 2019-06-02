15-летний молодой человек решил показать товарищу оружие

15-летний молодой человек решил показать товарищу оружиеСК займется расследованием дела об огнестрельном ранении подростка в городе Буе, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Костромской области.По версии следствия, 30 мая 15-летний юноша решил показать другу карабин отца. При демонстрации оружия произошел выстрел и подросток был ранен. Молодого человека доставили в больницу.В ходе расследования дела будут проверены условия хранения оружия. К делу будут приобщены выводы комиссии, созданной по поручению губернатора Костромской области.