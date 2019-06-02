Город-курорт Геленджик в субботу открыл летний сезон театрализованным карнавальным шествием и праздничным фейерверком. В этом году концепция карнавала была изменена - он стал двухдневным.

Город-курорт Геленджик в субботу открыл летний сезон театрализованным карнавальным шествием и праздничным фейерверком. В этом году концепция карнавала была изменена — он стал двухдневным."Вы прекрасно видели, как мы провели новогодние, мартовские и майские праздники. Были побиты все исторические рекорды по посещаемости", — сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.Карнавальная колонна с профессиональными артистами начала двигаться от Дома Культуры, а у кинотеатра "Буревестник" в нее влилось народное шествие. В этом году в театрализованной колонне смог принимать участие любой желающий. Главным местом действия по традиции стала Центральная площадь.Во второй день запланирован традиционный детский карнавал, в нем примут участие более четырех тысяч детей. Кроме того, в программе мероприятия — ежегодный Южно-российский фестиваль шаров, сообщает "Интерфакс".В 2017 году аналитическое агентство "ТурСтат" внесло Геленджик на шестое место в рейтинге тусовочных городов.